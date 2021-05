Nyt, Russia attacca critici Putin usando email agenzia Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAG - Hacker legati all' intelligence russa hanno violato il sistema email usato dall'agenzia per gli aiuti internazionali del Dipartimento di stato americano (Usaid) per infiltrarsi nelle reti informatiche di alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani critiche nei confronti del leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha rivelato Microsoft, alimentando incertezza attorno al summit tra Putin e Joe Biden in programma tra tre settimane a Ginevra. (ANSA).