Israele: Lapid, 'compiamo sforzo supremo per nuovo governo'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 MAG - A pochi giorni dallo scadere del mandato ricevuto dal Capo dello Stato Reuven Rivlin, Yair Lapid - leader del partito centrista Yesh Atid - ha scritto oggi su Facebook che sta compiendo "uno sforzo supremo per organizzare un nuovo governo", in alternativa al Likud di Benyamin Netanyahu. "Ma non so ancora se esso si farà, perchè la cosa non dipende solo da noi". In particolare si attende di conoscere la posizione definitiva del partito nazionalista Yamina, di Naftali Bennett. Da quel partito sono giunti ieri segnali che sono stati giudicati incoraggianti da Lapid.

"Noi dobbiamo costituire - ha proseguito - un governo che includa religiosi e laici, persone di sinistra e di destra, ebrei e anche arabi che dicono ad alta voce di credere nella coesistenza e nella vita in comune, nel rispetto della legge".

Il mandato di Lapid scadrà nella nottata di mercoledì. In caso di fallimento Rivlin ha la facoltà di chiedere alla Knesset (parlamento) di individuare un altro deputato che sia in grado di formare una coalizione, altrimenti il Paese rischierebbe nuove elezioni. (ANSAmed).