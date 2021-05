Gelmini, io convintamente in Fi, mie battaglie sono qui

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Io fuori da Fi? Non escludo che qualcuno lo auspichi da tempo, ma questo qualcuno rimarrà ancora una volta deluso. Leggo su qualche quotidiano ricostruzioni fantasiose, quelle sì eterodirette, e lontane anni luce dalla realtà dei fatti. Io sono in Fi, ne faccio parte convintamente, e le mie battaglie politiche le porto avanti con determinazione nel partito e per il partito. Se qualcuno tenta di copiare Forza Italia, puntando al centro, vuol dire che noi dobbiamo accentuare e rimarcare i nostri valori moderati, europeisti, liberali". Lo dice, interpellata telefonicamente dall'ANSA, il Ministro per le Autonomie , Mariastella Gelmini. (ANSA).