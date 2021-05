Con oltre 700 contenuti debutta online ITsART il 31 maggio

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Debutta il 31 maggio ITsART, la piattaforma che proporrà la cultura italiana in Italia e nel mondo: arte, musica, storia, danza e teatro saranno protagonisti di oltre 700 contenuti disponibili alla partenza. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri concerti e contenuti in programma a giugno. Tutti prodotti in esclusiva per ITsART, definita dal ministro Dario Franceschini "un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo", i cui contenuti testimoniano il talento, la storia e la bellezza del nostro Paese. Luoghi iconici d'Italia si offriranno al pubblico come palcoscenici esclusivi di concerti come quello dalla Santa Cecilia Digital Season dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano che esegue il Concerto per violino di Felix Mendelssohn con Maxim Vengerov al violino e la Sinfonia Wq 183 n. 1 di Carl Philipp Emanuel Bach - e Cosmoconcearth, il concerto jazz di Sainkho Namtchylak e Gavino Murgia alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Sarà poi la collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei ad immergerci in uno dei siti archeologici più prestigiosi del nostro paese, Oplontis, dov'è stato realizzato in esclusiva per ITsART un cortometraggio d'autore (dal 31 maggio), diretto da Alessandro D'Alatri che porterà il pubblico nel cuore del dramma per musica di Claudio Monteverdi L'incoronazione di Poppea. Questi titoli si aggiungono ai grandi eventi esclusivi già annunciati, come In questa storia che è la mia, di Claudio Baglioni (2 giugno) e il Maggio Musicale Fiorentino con La forza del destino di Verdi, diretto da Zubin Mehta con la regia di Carlus Padrissa di La Fura dels Baus (6 giugno). Sempre per il Maggio Fiorentino su ITsART arriva il 21 giugno il primo live streaming con il concerto sinfonico su musiche di Brahms diretto da Mehta e con la partecipazione del pianista Daniil Trifonov.

Per accedere non occorre abbonamento. I contenuti saranno fruibili da pc, smartphone e tablet all'indirizzo www.itsart.tv. I contenuti a pagamento sono acquistabili singolarmente. (ANSA).