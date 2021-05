Amadeus, la mia Notte azzurra con la Nazionale

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - A pochi giorni dall'esordio nel Campionato Europeo, che l'11 giugno vedrà l'Italia opposta alla Turchia allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale riceverà l'abbraccio simbolico dei tifosi italiani in occasione di 'Notte Azzurra', la trasmissione condotta da Amadeus che andrà in onda martedì 1° giugno alle 21.40 su Rai1.

All'Auditorium Rai del Foro Italico, a pochi passi dallo Stadio Olimpico, si riderà e canterà in compagnia del Ct Roberto Mancini, dello staff azzurro e di tutti i calciatori convocati per il primo Campionato Europeo itinerante della storia. Tra ricordi, canzoni e sorprese, Notte Azzurra, organizzata da Figc e Rai, ospiterà il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.

"Io amo molto il calcio, è noto - ha detto Amadeus - e poter presentare una serata dedicata alla Nazionale è un onore. Poter essere presente a serate che riguardano i propri amori è bellissimo. Sarà una festa: abbiamo accolto l'entusiasmo della Nazionale e del mister Mancini. Una serata familiare non solo per addetti ai lavori e appassionati tecnici." (ANSA).