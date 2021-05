Sindacati da Draghi, via massimo ribasso, tavolo sul subappalto

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "È andata bene, sparisce qualsiasi riferimento al massimo ribasso c'è l'apertura a discutere, sul 40% dei subappalti, su quali possono essere gli elementi qualitativi utili a rafforzare la tutela della sicurezza e della legalità. C'è l'impegno a ridurre le stazioni appaltanti". Lo dice Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul dl Recovery. Sul capitolo licenziamenti il segretario generale della Cgil Maurizio Landini spiega che "la mediazione per noi non è sufficiente" e conferma che domani a Montecitorio Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza. Il segretario Cgil rimarca anche che "abbiamo anche ragionato sulla governance" del Recovery plan: "le organizzazioni sindacali sono coinvolte nella cabina di regia istituita a Palazzo Chigi. Noi abbiamo riconfermato la nostra proposta per cui cabina di regia è un punto importante ma non sufficiente: chiediamo un confronto di dettaglio con i ministri e sul territorio" e che "su tutte le riforme il confronto diventi una regola e un vincolo esterno, ci sia confronto e negoziazione senza diritti di veto".

Sul subappalto in serata si riunisce un tavolo tecnico ad hoc: la questione va risolta entro domani quando è atteso il Consiglio dei ministri per dare il via libera al decreto con le semplificazioni e la governance del Recovery Plan. (ANSA).