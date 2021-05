Federazione annulla campionati europei di ciclismo a Minsk

(ANSA-AFP) - LOSANNA, 27 MAG - I campionati europei di ciclismo su pista, in programma a Minsk il prossimo mese, sono stati oggi annullati a causa delle ricadute politiche dovute all'atterraggio forzato di un aereo di linea per arrestare oppositori del regime bielorusso. "Alla luce dell'attuale situazione internazionale, il consiglio di amministrazione ha deciso di annullare i Campionati europei di pista d'élite 2021 in programma a Minsk (Bielorussia) dal 23 al 27 giugno 2021", ha annunciato l'Unione europea del ciclismo (Uec). (ANSA-AFP).