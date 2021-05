Arena Verona, per Morricone spostato il coprifuoco

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Per il tributo al maestro Ennio Morricone con un il concerto de 'Il Volo' all'Arena di Verona il ministero della Salute ha spostato il 'coprifuoco' alle 2 di notte. Per l'esibizione, in programma il 5 giugno, su ordinanza del ministero viene posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all'appuntamento. Il concerto avrà inizio alle ore 21.15 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. L'ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18.30 fino alle 20.30. (ANSA).