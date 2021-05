Villarreal vince l'Europa League, United ko 11-10 ai rigori

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il Villarreal ha vinto l'Europa League a Danzica in Polonia grazie alla lotteria dei calci di rigore. Manchester-Unite ko 11-10: decisivo l'errore dal dischetto del portiere dei Red Devils De Gea.

I tempi regolamentari regolamentari erano terminati 1-1 (a segno per gli spagnoli Gerrard Moreno al 29', inglesi in gol con Cavani al 55' ), mentre i supplementari sono terminati con lo stesso punteggio. (ANSA).