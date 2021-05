Sassoli, necessaria la riforma del Patto di stabilità Ue

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Le regole sul patto di stabilità possono tornare il primo gennaio 2023? Penso di no. Penso che sia necessaria una riforma di quelle regole": lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un Forum ANSA. "Senza pensare di avere una bacchetta magica, questo è il momento giusto per avviare una grande ed importante riflessione sull'Europa del futuro". Un esempio citato è anche la possibilità anche che i bond diventino permanenti. (ANSA).