Ruby ter: difesa, per Berlusconi prognosi non breve

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "In sostanza, il parere medico legale che ho depositato e che metto a disposizione dei colleghi conferma ancor più il persistere delle condizioni di salute severe del dottor Berlusconi, segnalando una prognosi di non breve durata". Lo ha spiegato l'avvocato Federico Cecconi, legale del leader di Forza Italia, insistendo nell'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute nell'udienza del processo Ruby ter a Milano, dedicata oggi alla decisione se stralciare o meno la posizione dell'ex premier da quella degli altri 28 imputati. (ANSA).