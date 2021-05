Orlando, su norma licenziamenti reazione sproporzionata

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La norma sulla proroga del blocco licenziamenti è "arrivata in modo formale. La questione però è politica. Ci siamo imbattuti in una reazione assolutamente sproporzionata. Sono soddisfatto della mediazione". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Porta a porta, sottolineando di essere "mosso prima di tutto dalla preoccupazione di attenuare gli effetti dello sblocco dei licenziamenti" e "di dare quanti più strumenti possibili per affrontare questo passaggio". (ANSA).