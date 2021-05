Libano: crisi, sciopero generale oggi in tutto il paese

(ANSAMed) - BEIRUT, 26 MAG - E' sciopero generale oggi in tutto il Libano, da più di un anno e mezzo travolto dalla peggiore crisi finanziaria degli ultimi 30 anni e con una soglia di povertà che ormai ha superato più del 50% della popolazione.

Numerosi sindacati hanno nelle ultime ore confermato la loro adesione allo sciopero generale indetto nei giorni scorsi e che si svolgerà in diverse città del paese.

I lavoratori incrociano le braccia per protestare contro il deterioramento delle condizioni sociali ed economiche all'ombra di una crisi che si è palesata nell'autunno del 2019 ben prima dell'avvento del covid ma che è stata aggravata dalle ripercussioni locali e globali della pandemia.

Il Libano vive in una situazione di graduale aumento della tensione sociale e politica, mentre scarseggiano sempre più beni essenziali come elettricità, benzina, medicinali, acqua potabile. Il sistema bancario ha dichiarato fallimento e il governo ha annunciato formalmente il default finanziario nel marzo del 2020.

La lira locale, per lunghi anni ancorata al dollaro statunitense a un cambio fisso fittizio, ha perso in 18 mesi il 90% del suo valore.