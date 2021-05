Lavoro:fonti Nazareno,iniziativa Orlando condivisa con Letta

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Nessuna fuga in avanti, nessuna iniziativa del ministro Orlando non concordata con il segretario del Pd". Lo affermano fonti del Nazareno, interpellate sulle norme sui licenziamenti proposte dal ministro Andrea Orlando nel decreto Sostegni bis e sull'ipotesi che dell'iniziativa Enrico Letta non fosse a conoscenza. (ANSA).