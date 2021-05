Fs: Mef indica Giadrossi presidente, Ferraris a.d.

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha indicato Nicoletta Giadrossi come presidente e Luigi Ferraris per il ruolo di a.d. di Ferrovie dello Stato. Lo si legge nella nota pubblicata sul sito del Tesoro in cui il Ministero fa sapere di aver indicato i nominativi per il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo.

