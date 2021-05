Europa League:primi 90'1-1,Villarreal-United a supplementari

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - I tempi regolamentari della finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United a Danzica in Polonia si sono chiusi 1-1 (1-0). Ora la partita va ai supplementari.

Nei primi 90' a segno per gli spagnoli Gerrard Moreno al 29', inglesi in gol con Cavani al 55'. (ANSA).