Von der Leyen,a fine mese parere Ema su vaccini ai 12-15enni

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - "Pfizer ha chiesto l'approvazione per somministrare il suo vaccino ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, e ci aspettiamo che l'Ema darà il suo parere verso fine mese": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando che finora i risultati dei test sono "molto promettenti". La presidente ha ricordato le tre sfide sui vaccini: le dosi ai minori, con test in corso sulla fascia di età 6-12 anni, quando fare un richiamo dopo la prima immunità, e tenersi pronti ad adattare i vaccini in caso di varianti sconosciute. (ANSA).