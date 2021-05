Vitalizi: domani in aula Senato mozione su ex condannati

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Sarà discussa domani mattina in Aula al Senato la mozione per affrontare la questione dei vitalizi agli ex senatori che risultano condannati. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo.

Finita la capigruppo è iniziata una riunione dei gruppi di maggioranza per redigere una mozione unitaria sul problema aperto con la decisione del Consiglio di garanzia, il 19 maggio, di confermare il vitalizio a Roberto Formigoni. (ANSA).