Di Maio, Farnesina pronta a sostenere Roma per Expo 2030

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La Farnesina e la sua rete di Ambasciate nel mondo ci sono con il loro 'know-how, acquisito anche con Expo Milano 2015, sono pronte a fare la loro parte per promuovere la candidatura di Roma" ad ospitare l'Esposizione Universale 2030 qualora essa venga formalizzata. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo all'evento 'Roma Smart City 2030' all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Per avere successo serve unità istituzionale, non colorare questa iniziativa ideologicamente, perché è una sfida importante e alla portata di Roma", ha sottolineato. (ANSA).