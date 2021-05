Congo: eruzione vulcano Nyiragongo, sale a 32 bilancio morti

(ANSA-AFP) - GOMA, 25 MAG - Forti scosse di assestamento dal vulcano Nyiragongo hanno colpito anche oggi la parte orientale della Repubblica democratica del Congo, in particolare la città di Goma, mentre il bilancio della vittime sale a 32 e si temono migliaia di sfollati. "Negli incidenti legati all'eruzione sono morte 32 persone, tra le quali sette uccise dalla lava e cinque asfissiate dal gas", come ha riferito in una nota l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Il precedente bilancio delle vittime, stilato da organizzazioni non governative e altre fonti, ammontava a 20 morti.

A tre giorni dall'eruzione del vulcano, le colate di lava hanno raggiunto la periferia di Goma, città abitata da circa 1,5 milioni di persone, mentre le scosse stanno scuotendo la regione ogni 10-15 minuti. Crepe di più centimetri sono apparse nel suolo e sulle strade in diverse aree, tra le quali quella nei pressi del principale ospedale cittadino, come riscontrato dall'agenzia Afp.

"La situazione nella città è confusa. Le persone non sanno in che direzione andare. Alcune stanno tornando, altre stanno partendo, la gente è ancora preoccupata", ha detto un abitante di Goma. Quest'ultima sorge sulle rive del lago Kivu ed è situata a 12 chilometri circa dal vulcano Nyiragongo. Decine di migliaia dei suoi abitanti sono scappati per la paura, molti di loro nel confinante Ruanda, quando il vulcano sabato sera ha iniziato la propria eruzione. (ANSA-AFP).