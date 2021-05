Ue adotta sanzioni, stop voli da e per Bielorussia

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - L' Ue ha adottato sanzioni contro la Bielorussia, tra cui il divieto per le compagnie aeree bielorusse di volare nello spazio europeo, e chiede alle compagnie europee di evitare lo spazio aereo della Bielorussia.

Inoltre invita l'alto rappresentante a presentare proposte per nuove sanzioni economiche, e chiede il rilascio immediato di Roman Protasevich e della sua fidanzata. Nelle conclusioni adottate dai 27 leader Ue si chiede anche un'indagine urgente dell'ICAO, per fare luce sull'incidente "inaccettabile e senza precedenti".

Per quanto riguarda le sanzioni, viene chiesto al Consiglio di individuare "il prima possibile" nuove persone ed entità che saranno colpite da misure restrittive anche economiche. Infine, i leader esprimono la loro solidarietà alla Lettonia per l'espulsione "ingiustificata" dei suoi diplomatici. (ANSA).