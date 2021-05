Recovery: vertice solo su governance, cdm in settimana

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Solo la governance del Recovery, come annunciato, al centro del vertice di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Draghi e i ministri rappresentanti della maggioranza. A quanto si apprende, nel corso dell'incontro sarebbe stata ribadita la volontà di portare il tema in cdm questa settimana, approvando il decreto che conterrà anche le misure per il reclutamento del personale necessario all'attuazione del Pnrr. Nessun riferimento invece oggi agli appalti del decreto semplificazioni e al tema dei licenziamenti.

(ANSA).