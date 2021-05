Panicucci, scendo in campo per la Partita del Cuore

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Per me la solidarietà è un valore autentico che si traduce nell'aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Per questo sono molto felice di condurre questa edizione della Partita del Cuore che è speciale sotto tanti punti vista: è la prima volta che va in onda sulle reti Mediaset ed è il 30/o anniversario di questo grande evento che riesce a unire nel divertimento volti noti della musica, dello sport, della televisione e della politica per un nobile scopo benefico". Federica Panicucci è pronta a 'scendere in campo' per l'edizione numero 30 della Partita del Cuore, in onda martedì 25 maggio in prima serata su Canale 5, in diretta dall'Allianz Stadium di Torino: in campo la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Obiettivo, raccogliere fondi per l'Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da donna Allegra Agnelli. "Basta un gesto semplicissimo per sostenere la ricerca: inviare un sms al 45572 (che è già arrivato a 50 mila euro e resterà attivo fino al 3 giugno, ndr). Spero che gli italiani percepiscano l'importanza di questa serata e possano sostenere la nostra causa", sottolinea la conduttrice di Mattino Cinque.

Tra i Campioni per la Ricerca scenderanno in campo John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il commissario tecnico della Nazionale maschile di Ciclismo Davide Cassani; per la Nazionale Cantanti, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, Maicon, Franck Ribery, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e tanti altri, in una staffetta solidale. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori.

Da dodici anni al timone di Mattino Cinque, il morning show dell'ammiraglia Mediaset, la conduttrice è "pronta a tornare a settembre insieme all'instancabile squadra di lavoro del programma". (ANSA).