Minsk, ricevuta minaccia di Hamas sul volo Ryanair

(ANSA) - MOSCA, 24 MAG - La decisione di far atterrare a Minsk il volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius è stata presa dopo che all'aeroporto nazionale di Minsk sarebbe arrivata una mail di minaccia di Hamas. Lo ha detto il direttore del dipartimento dell'aviazione del ministero dei Trasporti, Artem Sikorsky a Minsk. "Noi, i soldati di Hamas, chiediamo che Israele cessi il fuoco a Gaza e chiediamo che l'Ue rinunci al suo sostegno a Israele. I partecipanti al forum economico di Delfi tornano a casa con il volo 4978. Una bomba è stata messa in questo aereo. Se non soddisfate le nostre richieste, esploderà sopra Vilnius", recitava la mail. (ANSA).