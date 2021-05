Michel, sanzioni a Bielorussia primo punto del vertice Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - "Il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio europeo è la Bielorussia, quello che è successo ieri è uno scandalo internazionale, lavoriamo a sanzioni che sono sul tavolo del summit, le vite di civili europei sono state messe in pericolo, è stata una minaccia per la sicurezza internazionale, per l'aviazione civile, e quindi serve una reazione ferma": lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, entrando al vertice Ue che comincerà alle 19. (ANSA).