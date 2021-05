Manager arrestato: altre presunte vittime sentite da pm

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - È iniziata l'audizione in Procura a Milano di altre presunte vittime di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico in carcere da tre giorni per aver violentato, nel suo appartamento in centro a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla. Due ragazze al momento sono arrivate per essere ascoltate da inquirenti e investigatori. Sono tre le giovani in totale, per ora, che sarebbero pronte a denunciare, mettendo a verbale presunte violenze subite con lo stesso 'schema' da parte di Di Fazio. (ANSA).