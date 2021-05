Israele: famiglie vittime Monte Meron per indagine di Stato

(ANSA) - TEL AVIV, 24 MAG - Le faglie delle 45 vittime del disastro della festa religiosa di Lag B'Omer sul Monte Meron dello scorso 30 aprile hanno chiesto al premier Benyamin Netanyahu di istituire "una Commissione di stato' che indaghi sui fatti. Le famiglie hanno inoltrato la richiesta per lettera prima della riunione dello specifico Comitato della Knesset che deve votare sul tema.

"Vogliamo dire a voce forte, chiara e inequivocabile, in modo che non possa essere mal interpretata che tutte le famiglie chiedono - è scritto nella lettera - una inchiesta di indagine di stato indipendente". (ANSA).