Incassi, in vetta Il cattivo poeta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il cattivo poeta (01 Distribution, 322 sale), il film di Gianluca Jodice con protagonista Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio, conquista il gradino più alto del podio, guidando il quarto weekend delle riaperture con un incasso di 198.725 euro, con una media di 617.

Al secondo posto un'altra new entry, Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg premiato con l'Oscar per il miglior titolo internazionale, con 149.453 euro; sul terzo gradino del podio Nomadland (118.792 euro, in calo del 38% rispetto allo scorso weekend, in cui era primo, per un totale di 1,2 milioni di euro).

Tra le altre nuove uscite del weekend - secondo la classifica Cinetel - l'horror prodotto da Sam Raimi Il sacro male (Warner; 183 sale) che ha incassato 103.342 euro, con una media di 565 euro, ed è quarto. Alle sue spalle ancora un debutto, l'animation made in Australia 100% Lupo (Notorious; 188 sale) con 93.760 euro e una media di 499 euro. Rifkin's Festival di Woody Allen deve accontentarsi della sesta posizione con 92.909 euro, mentre al settimo posto esordisce The Father - Nulla è come sembra, con un Anthony Hopkins da Oscar (41.687 euro e una media di 1.737 in sole 24 sale).

Debuttano in ottava posizione Io rimango qui di André Erkau (17.716 euro), al nono posto Morrison di Federico Zampaglione (15.374 euro nel week end). In decima posizione, supportato da un tour di Nanni Moretti nelle sale, troviamo l'edizione restaurata in 4K di Caro Diario, con 11.200 euro incassati in sole 4 sale, una media di 2.800.

Nel complesso, da giovedì 20 a domenica 23 maggio il box office ha 943.922 euro per 142.947 presenze. (ANSA).