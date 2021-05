Comuni: Salvini, ora risposte da imprenditori e primari

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Per rispetto di tutti non do giudizi su questo o quel candidato. C'è qualche primario e grande imprenditore che deve dirci se ci sta". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra.

"Sono finalmente usciti diversi nomi di civici. La scelta di allargare alla società civile - prosegue - sta dando i suoi frutti. Quattro o cinque nomi sono emersi che non c'erano.

Ognuno si impegnato ad approfondire. Entro poco tempo vedremo di chiudere (ANSA).