Comunali: Meloni, siamo in tempo e in partita

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il nome di Enrico Michetti come candidato sindaco per Roma? I nomi che circolano sono diversi, come diverse sono le ipotesi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio 24. Meloni ha sottolineato che di nomi si parlerà prima con gli alleati rimarcando: "Da settimane chiedo la convocazione di un tavolo, però penso che il modo migliore di operare sia decidere insieme. Noi lavoriamo per vincere nei Comuni. Siamo perfettamente in tempo e in partita", ha aggiunto Meloni rimarcando come il centrodestra a Roma andrà "con un unico candidato, gli altri con tre". (ANSA).