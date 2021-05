Usa: a Minneapolis manifestazione per ricordare George Floyd

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Minneapolis ricorda George Floyd.

Nella città del Minnesota è in programma una grande manifestazione per l'afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 dall'agente-carnefice Derek Chauvin, di recente condannato. I manifestanti percorreranno le vie della città soffermandosi nei luoghi più simbolici della vita di Floyd. In occasione dell'anniversaio della sua morte la famiglia di Floyd sarà ricevuta martedì da Joe Biden alla Casa Bianca. (ANSA).