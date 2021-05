Londra,sparano ad attivista Black Lives Matter, gravissima

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Una giovane attivista del movimento Black Lives Matter si trova ricoverata in condizioni critiche in ospedale a Londra dopo che oggi qualcuno le ha sparato alla testa. Sasha Johnson, poco più che ventenne e madre di tre bambini, era stata ripetutamente minacciata di morte, ed è stata colpita nel pomeriggio di oggi nel quartiere di Southark, nella zona sud di Londra, denunciano attivisti del partito Taking the Initiative, attivo nel campo dell'eguaglianza sociale e dei diritti civili, citati da Sky News Uk. La polizia ha annunciato di stare indagando: "Speriamo tutti che le sue condizioni migliorino. La nostra indagine è ai primi passi e stiamo cercando di capire le circostanze", ha dichiarato, sempre citato da Sky News, l'ispettore capo Jimi Tele, che ha fatto appello ai residenti di Consort Road, dov'è avvenuto l'attentato, a controllare le telecamere dei citofoni e campanelli alla ricerca di eventuali indizi. "E' con grande tristezza che vi informiamo che la nostra Sasha Johnson ha subito un colpo d'arma da fuoco alla testa. E' da sempre impegnata nella lotta per la gente nera e contro le ingiustizie che circondano la comunità nera, oltre ad essere attivista di Blm (Black Lives Matter) e di Taking the Initiative Party, dove faceva parte del comitato esecutivo", scrive il suo movimento, citato da Sky e da altri media britannici. (ANSA).