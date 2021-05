Della Vedova, aereo atterrato a Vilnius senza Protasevich

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "L'aereo della Ryanair è atterrato a Vilnius senza Roman Protasevich e senza la sua ragazza.

Un'operazione di gravità inaudita che non può passare impunita".

Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

Intanto sulla vicenda si è attivata anche Amnesty International affermando che "l'Unione europea e il resto del mondo devono reagire senza indugio e chiedere l'immediata liberazione di Raman Pratasevich". Marie Struthers, Direttore di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale, ricostruisce poi la vicenda. "Non c'è dubbio che le autorità bielorusse abbiano utilizzato una falsa minaccia di bomba e un jet da combattimento Mig per costringere un aereo in volo da un Paese dell'Unione europea a un altro ad atterrare a Minsk con l'apparente unico scopo di trattenere un giornalista dissidente esiliato che volevano assolutamente mettere a tacere. Anche se suona come una straordinaria trama di Hollywood, non lo è - afferma la dirigente di Amnesty -. La realtà di questo apparente atto di pirateria aerea è agghiacciante. L'Unione europea e il resto del mondo devono reagire senza indugio e chiedere l'immediata liberazione di Raman Pratasevich". (ANSA).