Covid: 72 vittime in Italia in 24h, mai così poche nel 2021

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno - il livello più basso del 2021 -, mentre ieri erano state 125, ma con 24 di ricalcoli della Campania relativi agli ultimi mesi. E' la seconda volta in questo mese di maggio che i morti in un giorno si fermano sotto quota 100.

Basso anche il livello dei casi, ma i tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati appena 179.391, a fronte dei 286.603 di ieri. Nonostante ciò il tasso di positività è del 2,2%, in aumento rispetto all'1,6% di ieri (+0,6%).

Prosegue senza sosta la discesa del numero dei pazienti in rianimazione e nei reparti Covid. In terapia intensiva ci sono 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 48 (ieri 64). Sono invece 9.161 i ricoverati con sintomi negli ospedali, 327 in meno nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.192.183, i morti 125.225. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866 (+6.573 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 281.092 (-2.652). In isolamento domiciliare ci sono 270.521 persone (-2.305 rispetto a ieri). (ANSA).