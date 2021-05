Bielorussia: Ue verso sanzioni, Parigi convoca ambasciatore

(ANSA-AFP) - PARIGI, 23 MAG - I capi di Stato e di governo dei Ventisette, convocati per un vertice domani e martedì a Bruxelles, discuteranno di "possibili sanzioni" dell'Ue contro la Bielorussia, che oggi ha costretto un aereo di linea ad atterrare a Minsk arrestando un oppositore in esilio. Lo ha annunciato un portavoce del Consiglio europeo. L'Ue stava già valutando un rafforzamento delle sanzioni già in vigore contro il regime bielorusso.

Intanto a Parigi l'ambasciatore bielorusso è stato convocato: "L'ambasciatore della Bielorussia in Francia (Igor Fissenko, ndr) è stato convocato questa sera al Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri, su richiesta del ministro Jean-Yves Le Drian", ha detto il ministero all'Afp. (ANSA-AFP).