Congo, 'arrestati sospetti per la morte di Attanasio'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Per l'assassinio nella Repubblica democratica del Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo "ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati". Lo ha detto il presidente congolese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese Actualité. "Al di là di questi sospetti - afferma -, c'è sicuramente un'organizzazione. Sono 'coupeurs de route' organizzati in bande. Hanno sicuramente dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente". (ANSA).