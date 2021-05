Voto fuorisede: Brescia a Lamorgese, Viminale dia supporto

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il Ministero dell'Interno fornisca il supporto tecnico necessario per l'approvazione della legge sul voto ai fuorisede, perché "non è possibile sacrificare l'esercizio del diritto di voto, costituzionalmente garantito, sull'altare di questioni tecniche, che ritengo superabili con spirito innovativo". Lo scrive il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5s) e relatore alla legge sul voto ai fuorisede in una lettera - che l'Ansa ha visionato - alla ministra Luciana Lamorgese, in vista di un incontro che si svolgerà la prossima settimana. (ANSA).