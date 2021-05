Salvini, mai un amico dell'Iran al Copasir

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Il nome di La Russa per la presidenza del Copasir? Io non ho problemi con nessuno. Aspetto le dimissioni di tutti gli altri membri del Copasir. La Russa non è un membro del Copasir. Qualcuno si deve dimettere. Ci sono PD e 5s e compagnia attaccati alla poltrona. Resettato, ricominciamo nuovi membri e si eleggeranno il presidente". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa.

"Sicuramente in un momento delicato come questo con Israele sotto attacco la Lega non darà mai il suo consenso a qualcuno che ha amicizia con un regime come quello iraniano che vorrebbe cancellare Israele", ha aggiunto. (ANSA).