Rousseau, disponibili a dirimere con Garante secondo legge

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Rousseau, dopo aver ricevuto un documento indirizzato all'Autorità Garante dall'ex reggente Vito Crimi, ha comunicato all'Autorità Garante la volontà di dirimere ogni aspetto della questione attraverso una istruttoria puntuale che si muova nel rispetto della legge e si ispiri ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio così come previsto dall'art. 13 del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali". Lo sostiene l'Associazione rispetto alla richiesta rivolta dal M5s al Garante della Privacy per ottenere i dati degli iscritti.

(ANSA).