Birmania: commissione scioglierà il partito di San Suu Kyi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La commissione elettorale nominata dalla giunta birmana ha reso noto che scioglierà il partito Lega nazionale per la Democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi, accusato di frode nelle elezioni dello scorso novembre.

La condotta elettorale della Nld era illegale "quindi dovremo sciogliere la registrazione del partito", ha detto nel rapporto il presidente della Commissione elettorale dell'Unione, sostenuta dalla giunta, Thein Soe, citato oggi dal quotidiano Myanmar Now.

La decisione, riferisce Cnn online citando Myanmar Now, è stata presa durante un incontro con i partiti politici che è stato boicottato da molti, tra cui la Nld.

L'esercito del Myanmar ha preso il potere il primo febbraio per una presunta frode nelle elezioni di novembre che che sono state ampiamente vinte dal partito di Aung Suu Kyi. Da allora, le forze di sicurezza hanno ucciso più di 800 persone durante le proteste di piazza, secondo il gruppo di attivisti dell'Associazione di assistenza per i prigionieri politici.

