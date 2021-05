Fico, su migranti Europa può spezzarsi o unirsi

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - "La gestione comune dei flussi migratori è uno degli obiettivi più importanti. In base a questo l'Europa può unirsi oppure spezzarsi". Lo dice in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse il presidente della Camera Roberto Fico. "Più riusciamo a collaborare - prosegue - più si ridurrà il peso dei flussi migratori: questo vale per gli investimenti nei Paesi d'origine, come anche per la solidarietà agli arrivi". Secondo Fico, "senza una strategia comune sulla migrazione sarà difficile collaborare in Europa. Perché i Paesi d'arrivo dovrebbero portare tutto il peso"?. (ANSA).