Colombia: comitato sciopero convoca nuove giornate protesta

Il Comitato nazionale dello sciopero della Colombia ha convocato due nuove giornate di proteste nazionali per il 26 e 28 maggio. L'annuncio è stato realizzato oggi dal presidente dell'organizzazione sindacale Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Francisco Maltés, poco prima di partecipare al terzo incontro di dialogo con il governo per superare l'ondata di proteste che si registra nel Paese da settimane.

"La prossima settimana, e da oggi, lo sciopero continuerà. E faremo grandi manifestazioni il 26 e 28 maggio, quando sarà il primo mese di mobilitazioni in Colombia", ha detto Maltés, citato da radio Caracol.

Il dirigente sindacale ha sottolineato che "il Comitato nazionale per lo sciopero si presenta con il massimo entusiasmo, e ci auguriamo che il governo permetta di raggiungere un accordo sulle garanzie per l'esercizio della protesta, così da poter avviare la negoziazione" sulle richieste dei manifestanti.

Per quanto riguarda le garanzie sulle proteste, i leader dei manifestanti chiedono all'Esecutivo di consentire una visita in Colombia della Commissione interamericana per i diritti umani, "in modo che in tutte le parti del Paese, questa commissione possa verificare le gravi violazioni dei diritti umani di alcuni membri della forza pubblica".

In un comunicato diffuso durante l'incontro con l'Esecutivo, il comitato dello sciopero afferma che continuerà "a chiedere grandi mobilitazioni e azioni pacifiche, fino a quando il Governo non interromperà le violenze, fornirà garanzie per la protesta, instaurerà processi seri di negoziazione efficace".

