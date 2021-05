Alitalia: Franco, brand di valore, sarà mantenuto

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Subito dopo" la partenza di Ita "si porrà la questione di eventuali partner, sappiamo che vi sono partner interessati ma è qualcosa che affronteremo nella fase successiva. Penso che si riconosca il valore del brand Alitalia e verrà comunque mantenuto". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in conferenza stampa dopo l'ok al decreto Sostegni rispondendo a una domanda su Alitalia. "E' un dossier che si trascina da un po' di tempo, ci stiamo avvicinando a una soluzione, un accordo con la commissione Ue per l'avvio della nuova Ita, la questione importante da parte della commissione è che vi sia discontinuità per la questione degli aiuti di Stato, a breve dovremo trovare questa soluzione e consentire a Ita di partire", ha spiegato poi il ministro. (ANSA).