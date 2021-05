Tim: nel trimestre ricavi stabili, sforbiciata a debito

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Tim chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi "a 3,8 miliardi in linea con l'anno precedente" e "la riduzione del debito in linea con gli obiettivi di piano" con una sforbiciata di 5,6 miliardi anno su anno. L'Ebitda organico, si legge in una nota, si attesta a 1,6 miliardi (-1,3%) "in linea con le previsioni di piano" e il risultato netto, escludendo le partite non ricorrenti, si attesta a 0,1 miliardi. L'accantonamento destinato all'uscita di personale per il pensionamento anticipato e volontario prevista nel secondo trimestre di quest'anno (circa 1.300 persone) ha portato il trimestre in rosso per 200 milioni. (ANSA).