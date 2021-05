Governo: Salvini, ci saremo sino alla fine

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Siamo orgogliosamente parte di questo governo e lo saremo sino alla fine. Se non si trova bene in questa maggioranza lasci Letta.. Probabilmente stava più comodo a Parigi, ma non gliel'ha detto il medico di tornare a Roma.". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i cronisti fuori dal Senato. (ANSA).