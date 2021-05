Dl Covid: Costa con Lega-Fi-Iv, separare concorso pm-giudice

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Un emendamento per separare il concorso degli aspiranti pm e degli aspiranti giudici. E' stato depositato in commissione alla Camera da Enrico Costa di Azione, con le firme di deputati di +Europa, Lega, FI e Iv. La norma del decreto Covid prevede una prova semplificata per il prossimo concorso in magistratura, con due scritti sorteggiati tra diritto civile, penale e amministrativo. L'emendamento propone invece che i candidati indichino nella domanda se vogliono svolgere funzione giudicante o requirente e che le materie siano scelte di conseguenza. Se promossi, sarebbero assegnati in via preferenziale alla funzione indicata. (SEGUE)