Camici: difesa Fontana deposita carte, 'soldi della madre'

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Nessun versamento in contanti ma denaro investito in titoli, fondi e altro, e riconducibile alla madre. E' la ricostruzione della difesa del Governatore della Lombardia Attilio Fontana, indagato per autoriciclaggio e falso in voluntary, che oggi ha depositato in Procura a Milano la documentazione bancaria a partire dal '97 dei conti svizzeri anticipando la rogatoria di fine marzo. Per i legali di Fontana ciò dimostra che i circa 2,5 milioni di euro su cui gli inquirenti hanno sospetti, provengono da un sottoconto sempre della madre, morta nel 2015. Da quanto si è saputo, i pm nutrono però ancora dubbi sull'origine dei soldi. (ANSA).