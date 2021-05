Bce: insolvenza imprese crea rischi in alcuni Paesi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - I rischi per la stabilità finanziaria, nella fase di uscita dalla terza ondata pandemica, "restano elevati" e potrebbero concentrarsi su alcuni Paesi dove le imprese sono più indebitate.

Con la graduale rimozione delle misure di sostegno alle imprese - avverte la Bce nella Financial Stability Review - "non si possono escludere tassi d'insolvenza considerevolmente più alti rispetto a prima della pandemia, specialmente in alcuni Paesi. Ciò a suo volta può mettere sotto pressione gli emittenti sovrani e le banche che hanno fornito sostegno alle aziende durante la pandemia". (ANSA).