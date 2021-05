Sostegni bis:Serracchiani, bene risorse per bimbi con disagi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La previsione all'interno del nuovo decreto sostegni di uno stanziamento di 20 milioni per aiutare i bambini con disagi psicologici causati dall'emergenza Covid è molto significativa e siamo soddisfatti che il governo abbia accolto la richiesta contenuta nella risoluzione che il Pd aveva presentato sulla questione e che era stata approvata all'unanimità dalla commissione Affari Sociali". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Lo scopo era proprio quello di adottare iniziative per la tutela della salute mentale dei bambini e degli adolescenti che hanno sofferto in modo particolare questa fase drammatica della pandemia. Inoltre quelli che erano già in difficoltà si sono trovati in condizioni assai più complesse e le diseguaglianze si sono accentuate. Con questo stanziamento, così come avevamo proposto, si punta a potenziare i servizi territoriali andando incontro a quelle famiglie che stanno affrontando anche questa sofferenza causata dall'emergenza sanitaria", conclude. (ANSA).