Salvini, riforma Costituzione?Firmerei domani,sì a tagliando

Come al governo Draghi, a cui abbiamo deciso di dare fiducia e richiesto una riforma della pubblica amministrazione, giustizia e fisco, così io penso che anche una revisione in futuro della nostra Costituzione possa essere affidata a un gruppo di persone elette da cittadini, non fra parlamentari, che servirebbe a un'Italia che guarda ai prossimi 50 anni. Un tagliando sarebbe assolutamente benvenuto". L'ha detto a Zapping', su Rai Radio 1, il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a un domanda sulla proposta dell'ex presidente del Senato, Marcello Pera di una riforma della Costituzione da affidare a una commissione.

